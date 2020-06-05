Швыткин прокомментировал данные о российском супероружии, способном уничтожить США

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил, чем вызвана необходимость беспрецедентной модернизации российского подводного флота — важнейшей составляющей наших вооруженных сил, возглавляемых министром обороны Сергеем Шойгу.

Швыткин подчеркнул, что необходимость модернизации российского подводного флота — ответ на наращивание вооружений Западом, в первую очередь Соединенными Штатами Америки.

Ранее Forbes рассказал о самой секретной подлодке России, упомянув, что текущая модернизация российского подводного флота является самой масштабной со времен холодной войны. Автор статьи специалист по подводному флоту Х.И. Саттон сообщил, что в России одновременно строятся подлодки шести различных типов, в то время, как США делают ставки на единственный вид субмарин — Virginia. По мнению автора публикации, стратегия Москвы позволяет решать широкий круг задач, а возможности новых российских субмарин впечатляют.

Наибольшую опасность для США, по мнению аналитика, представляют российские атомные подлодки усовершенствованного проекта «Борей-А», оснащенные 16-ю баллистическими ракетами «Булава». На днях российскому флоту передана головная подлодка «Князь Владимир», сообщается в статье (перевод материала представляет «Российская газета»). По информации издания, в России планируется создать еще шесть субмарин этой серии, они станут основой морской составляющей российской ядерной триады.

Также аналитик упомянул АПЛ специального назначения «Белгород», которая способна выполнять различные задачи. Сообщается, что эта субмарина в состоянии нести межконтинентальную ядерную торпеду «Посейдон», которая, по мнению экспертов, является российским оружием ответного удара для Судного дня, способным взломать американскую противоракетную оборону и уничтожить США. «Посейдонами» может быть вооружена и самая секретная подлодка России — АПЛ «Хабаровск», спуск которой на воду ожидается в июне, говорится в публикации.

Аналитик также упоминает АПЛ «Ясень», вооруженную тремя типами крылатых ракет — «Калибр», «Оникс» и «Циркон», которые по некоторым показателям превосходят американские «Томагавки».

Есть и другие ноу-хау, отличающие российский подход к подводному флоту от американского. Все это позволяет России, как морской державе, быть готовой к любым вызовам в Мировом океане, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Необходимость усиления подводной составляющей наших вооруженных сил вытекает из современных реалий и тех вызовов, которые сегодня имеются, в том числе со стороны стран Запада, — отмечает российский политик. — Наличие и усиление этих вызовов в очередной раз подтверждает необходимость полномасштабный модернизации нашего подводного флота, важнейшей составляющей Военно-морского флота России. Отмечу, это происходит на фоне усиления подводного флота Соединенных Штатов Америки, что фактически вынуждает нас принимать соответствующие адекватные меры».

По словам парламентария, глобальная модернизация наших вооруженных сил не оставит потенциальному противнику никаких шансов в случае любой провокации с их стороны или вооруженного противостояния.

«Подводные лодки различных типов, которые мы сегодня строим, запуски ракет из подводного положения, которые у нас проводятся, — все эти действия направлены на единую цель. Наши действия продиктованы необходимостью укрепления обороноспособности России с целью недопущения агрессивных выходок извне по отношению к нашему государству», — подчеркнул Юрий Швыткин.

В конце прошлого года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании в Минобороны РФ, заявил, что в 2020 году Вооруженные силы России должны быть оснащены современным вооружением на 70%.

В дальнейшем, по словам министра, необходимо будет поддерживать данный уровень. В приоритете по оснащению новейшими вооружениями — стратегические ядерные силы, высокоточное оружие, объекты воздушно-космической обороны, а также военно-морской флот. По словам Шойгу, российские вооруженные силы должны оснащаться по последнему слову науки и техники.