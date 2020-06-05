В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня. В Госдуме предложили восстановить в России индексацию пенсий работающим пенсионерам и выплатить им недополученные 1,386 трлн рублей за 2016-2017 годы. Об этом сообщил депутат фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, законопроект внесен в Думу. Он признает статью 26.1 закона «О страховых пенсиях» утратившей силу. Согласно ей, продолжающим работать пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней перечисляются в объеме, рассчитанном без учета индексации.

В рамках законопроекта также предлагается провести выплату недополученных сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года, передает ТАСС.

«В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров», — приводит слова Миронова его пресс-служба.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечается, что его принятие потребует дополнительных расходов за счет бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в размере 1,386 трлн рублей, поэтому в «Справедливой России» предлагают задействовать средства Фонда национального благосостояния.

Ранее в ПФР анонсировали повышение пенсии для пенсионеров, которые числятся опекунами несовершеннолетних детей, пишет Ura.ru. В фонде рассказали, что с 1 июля для таких пенсионеров ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней. Прежде они получали пособие в размере 3-4 тысяч рублей.