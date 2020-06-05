Поклонники оценили фигуру Пугачевой после больших перемен

Москва, 5 июня. Российская певица Алла Пугачева опубликовала в социальной сети фотографию в черном закрытом купальнике и босоножках. Снимок появился в Instagram.

Как уточнила Примадонна, фотография сделана в 2017 году, когда исполнительница вместе со своим мужем, юмористом и телеведущим Максимом Галкиным, ездила на отдых в Юрмалу. Фанаты принялись бурно обсуждать фигуру исполнительницы.

Многие оценили изменения в ее внешнем облике, потому что именно в этот период Пугачева сменила своего стилиста, после чего сильно изменилась.

«Как девочка!», — написали они. «Молодые, поди, завидуют», — прокомментировали пост.

Ранее российский композитор Игорь Крутой написал композицию «Любовь, похожая на сон» для Аллы Пугачевой 25 лет назад. По случаю четвертьвекового юбилея автор песни поделился подробностями ее создания в Instagram.

По словам композитора, хит родился в рамках подготовки к его первому авторскому концерту. Примадонна согласилась завершить шоу только в том случае, если музыкант специально для нее напишет новую композицию. Однако процесс сочинения усложнился тем, что певице никак не нравились предлагаемые мелодии.

Горбачева придумала стихи всего за два дня. Первым, кто увидел наброски будущего хита, был тогдашний супруг Пугачевой исполнитель Филипп Киркоров. Крутой также добавил, что когда он показывал уже готовую песню Примадонне, счастливее него на всем свете никого не было.