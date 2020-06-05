Роспотребнадзор дал советы по выбору черешни

Москва, 5 июня. Торговые точки, киоски и прилавки в России с наступлением лета изобилуют ягодами. Помимо клубники, популярностью пользуется и черешня. Как правильно выбирать ее, где покупать и как хранить — рекомендации опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.

Специалисты советуют покупать черешню на крупных рынках, где проводится постоянный лабораторный контроль качества. Покупатель вправе потребовать информацию о том, где росла ягода, в каких условиях. Кроме того, продавец обязан показать документы на продукцию по просьбе покупателя. От покупки черешни на стихийных рынках лучше воздержаться.

При выборе ягоды нужно убедиться, что поверхность ее гладкая, глянцевая, без трещин и вмятин. Если черешня не блестит, выглядит матовой, значит урожай собран уже давно. Мякоть должна быть упругой, мягкость может говорить о том, что ягода переспела или стала портиться.

Обязательно у каждой ягоды должна быть плодоножка. Если ее нет, то через образовавшееся отверстие легко проникают грязь, бактерии. Плодоножка должна быть зеленой, если она сухая и потемневшая, есть риск купить старую ягоду.

В Роспотребнадзоре отмечают, что вкус черешни может отличаться в зависимости от сорта и цвета. Более сладкие и насыщенные ягоды темного цвета, а желтые или розовые будут немного «кислить».

Специалисты отмечают, что самой вкусной черешня будет с конца июня по середину июля. Созревшие в этот период ягоды будут и наиболее полезными.

Авторы рекомендации настоятельно рекомендуют мыть черешню, иначе есть риск отравиться или заразиться вирусными заболеваниями. Достаточно промыть под холодной проточной водой, обдавать кипятком и использовать мыло будет лишним.

Хранить черешню лучше в холодильнике, ягоды перед хранением мыть не нужно, как и убирать «хвостики». Ягода останется свежей в течение 10 дней, однако желтую или розовую черешню лучше съедать быстрее — эти сорта долго не хранятся.