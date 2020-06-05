Захарова ответила на заявление Госдепа о роли России на Ближнем Востоке

Москва, 5 июня. Последствиями политики США на территории Ближнего Востока стали «только смерти и разрушения». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока».

Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер ранее заявил, что грубый промах администрации экс-президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. По словам Шенкера, Россия на Ближнем Востоке якобы «играет деструктивную роль», напоминает RT.

«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным?» — отметила Мария Захаорова.

С ее точки зрения, итогом политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке стали «только смерти и разрушения».

«Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог «удачного проекта», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке возможна только через диалог. По его словам, в отличие от продвигаемых рядом стран конфронтационных схем, Москва предлагает Ближнему Востоку конструктивную и объединительную повестку дня, а также призывает к формированию механизмов совместного реагирования на вызовы и угрозы.