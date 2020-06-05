Онколог назвал симптомы рака легких, которые принимают за коронавирус

Москва, 5 июня. Онколог и хирург Иван Карасев перечислил симптомы, из-за которых легко спутать пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, и рак легких.

Эксперт отметил, что частичное совпадение симптомов может приводить к путанице при постановке диагноза. В частности, речь идет о кашле и затруднительном дыхании.

«Симптомы у онкологических пациентов зачастую «смазаны» ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье, — написал эксперт в своем Instagram-аккаунте. — Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75%), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%)».

Карасев подчеркнул, что пациенты, у которых диагностировано онкологическое заболевание и получающие препараты таргетной терапии, а также лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечения во время пандемии.

Он также призвал больных раком ограничить контакты с другими пациентами, родственниками и медицинским персоналом, чтобы не подцепить инфекцию. Ведь известно, что онкобольные пациенты имеют более высокий риск тяжелого течения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией, включив в него 14 пунктов. Среди основных доктор Мясников назвал высокую заразность заболевания, а также «своенравность и непредсказуемость» пневмонии, пишет «Царьград».

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