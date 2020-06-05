Онколог назвал симптомы рака легких, которые принимают за коронавирус

Москва, 5 июня. Онколог и хирург Иван Карасев перечислил симптомы, из-за которых легко спутать пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, и рак легких.
Эксперт отметил, что частичное совпадение симптомов может приводить к путанице при постановке диагноза. В частности, речь идет о кашле и затруднительном дыхании.
«Симптомы у онкологических пациентов зачастую «смазаны» ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье, — написал эксперт в своем Instagram-аккаунте. — Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75%), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%)».
Здравствуйте, дорогие друзья!???? Пандемия идёт на спад и очень скоро все мы вернёмся к привычному образу жизни! ⠀ Меня часто спрашивают, как в период #коронавирус мы лечим пациентов с онкологией? Т.к наши пациенты должны часто посещать лечебные учреждения и риск заражения значительно выше❗️ ⠀ Онкологические пациенты часто пожилые, со сниженным иммунитетом, имеют сопутствующие заболевания. К группе высокого риска относятся пациенты с пролеченным или впервые выявленным раком легких. ⠀ Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания-кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (75%), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%). Существует частичное совпадение клинических симптомов COVID пневмонии и рака легких, эти понятия легко спутать. ⠀ Основная цель лечения рака легких во время пандемии, минимизировать риск заражения пациента и персонала, управлять всеми опасными аспектами заболевания. Это может быть достигнуто путем ограничения личных встреч пациента, родственников и медицинского персонала.????♂️ ⠀ Пациенты, которым необходимо физически прийти в больницу, должны пройти тестирование на инфекцию???? ⠀ Если тест (+) операция должна быть отложена, по возможности. В случае неотложной ситуации, операция проводится в специализированной операционной, оснащенной СИЗ и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах.???? ⠀ Пациенты раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки???? ⠀ А в Италии был применен подход, основанный на стадии заболевания. Пациенты с опухолями легкого были разделены на две группы: ⠀ ????Код(пациенты с реальным риском прогрессирования и, для которых операция должна быть сделана в 4 недели); ⠀ ????Код(пациенты с опухолью I стадии (<2 см) или безболезненными злокачественными новообразованиями, которые можно отложить на 1,2 месяца) ⠀ Отобрали несколько центров, которые должны быть «свободны от COVID» для случаев онкологии и случаи красного кода были туда перенаправлены. ⠀ Здоровья вам и вашим близким!
Карасев подчеркнул, что пациенты, у которых диагностировано онкологическое заболевание и получающие препараты таргетной терапии, а также лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечения во время пандемии.
Он также призвал больных раком ограничить контакты с другими пациентами, родственниками и медицинским персоналом, чтобы не подцепить инфекцию. Ведь известно, что онкобольные пациенты имеют более высокий риск тяжелого течения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией, включив в него 14 пунктов. Среди основных доктор Мясников назвал высокую заразность заболевания, а также «своенравность и непредсказуемость» пневмонии, пишет «Царьград».
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир, отметил Infox.ru. На сегодняшний день число выявленных случаев коронавируса по всей планете превысило 6,6 млн человек. Выздоровели 2,8 млн человек, скончались 391 тыс.