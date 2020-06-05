Греция заявила о готовности к военному конфликту с Турцией

Афины, 5 июня. Греция готова ответить на агрессивное поведение Турции военными действиями. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

Он сообщил, что в Минобороны отметили рост провокаций со стороны Анкары.

«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил», — сказал глава оборонного ведомства телеканалу Star.

На вопрос, готовы ли Афины к решать конфликт военным путем, как говорил советник премьер-министра Греции, Панайотопулос ответил утвердительно.

«Именно так!» — заявил он.

При этом министр оговорился, что хотя греческая сторона и готовится ко всем возможным ситуациям, военных действий ей бы не хотелось.

Недавно в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной компанией в районе, расположенном вблизи от греческих островов.

Глава греческого МИД Никос Дендиас, комментируя публикацию, заявил, что Анкара пытается присвоить себе суверенные права Греции, и назвал выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе провокацией. Позднее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Евросоюза письмо в связи с «турецкими провокациями».