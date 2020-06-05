В России протестируют работу онлайн-тахографов

Москва, 5 июня. В 20 агломерациях России с наиболее загруженными трассами начинается тестирование онлайн-тахографов. Об этом рассказали в Минтрансе, который разработал проект закона об онлайн-тахографии.

Отмечается, что по плану они должны прийти на смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости. Как пишет «Коммерсант», законопроект внесут на рассмотрение правительства осенью 2020 года. Как уточнили в ведомстве, автоматизированная система, фиксирующая нарушения в онлайн-режиме, в будущем должна заменить труд инспекторов, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.

На данный момент онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях. В дальнейшем они появятся на новых грузовиках и автобусах.

Напомним, в 2019 году российским автолюбителям выписали штрафов на сумму свыше 106,5 млрд рублей, сообщили в МВД и ГИБДД. С помощью камер водителей наказали на 82,7 млрд рублей, а инспекторы добавили к этой сумме еще 20,2 млрд. В прошлом году Госавтоинспекция вынесла 142 миллиона штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения. Это на 11 % больше, чем в 2018-м.

Ранее депутаты Госдумы РФ от ЛДПР предложили освобождать водителей от штрафов, не появившихся на «Госуслугах» в течение 10 дней. Депутаты от думской фракции ЛДПР отмечают, что в последнее время появилась тенденция, когда водители получают на «Госуслугах» уведомления о штрафах за нарушения, зафиксированные несколько лет назад.

Суть инициативы состоит в том, что если сообщение о наложенном штрафе не появилось на портале в течение 10 дней с момента фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности.