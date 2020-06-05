Долги по ЖКХ украинцы будут платить собаками, кошками и попугаями 

Верховная рада Украины одобрила предложение министерства юстиции страны «О дополнительных мерах борьбы со злостными неплательщиками по предоставленным услугам жилищно-коммунального хозяйства». Отныне соответствующие органы получат право не только накладывать арест на недвижимое имущество должника, но и реализовывать с аукциона домашних животных нерадивого гражданина. Так называемые «показательные процессы», которые международные аналитики назвали «издевательством над здравым смыслом», уже прошли в ряде украинских регионов. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

70-летняя жительница небольшого городка в Сумской области Анна Владимировна грозится совершить акт самосожжения на киевском майдане Независимости и обвинить в своей смерти действующую украинскую власть. А все потому, что накануне судебные приставы пригрозили «конфисковать» у нее трехлетнюю кавказскую овчарку и пятимесячную кошку породы норвежская лесная.

«Да, в настоящее время мой долг за «коммуналку» действительно составляет 30 тысяч гривен (около 80 тысяч рублей. — Прим. ФАН), — признается пенсионерка. — Знаю, что все сроки погашения этого долга прошли, но пусть меня лучше лишат самого дома, чем животных. Вот оболью себя бензином, и пусть они (представители власти. — Прим. ФАН) посмотрят, как люди умирают за братьев наших меньших».

На вопрос, что станет в случае успешной реализации ее планов с указанными «братьями меньшими», Анна Владимировна ответить не смогла.

На этот же вопрос не смог ответить и заводчик английских спаниелей, киевлянин Руслан Т. На днях за долг в размере 10 тысяч гривен приставы отобрали у него элитного пса, который впоследствии был реализован с аукциона за 25 тысяч гривен.

«Мне лишь чудом удалось договориться с парнем, который приобрел мою собаку — я вернул своего любимца, — рассказал Руслан в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — А ведь я был на грани помешательства. Разве какой-то счет в платежке за свет и отопление стоит этого?»

Впрочем, по «счетам в платежках» столь оригинальным образом пришлось расплатиться не менее двум тысячам жителей Украины. Причем нередко под конфискационную категорию попадают не только собаки и кошки. Так, например, в Виннице стражи порядка изъяли у должника редкого нильского варана, а в Хмельницком «с молотка» был продан уникальный бразильский попугай.

«Нужно было раньше думать и не заводить животных в тот кризисный момент, когда нечем рассчитаться за предоставленные и потребленные услуги ЖКХ», — патетически резюмировал Федеральному агентству новостей сотрудник украинского Минюста, не назвавший своей фамилии.

Напомним, ранее народный депутат Рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагар, комментируя жалобу одной из пенсионерок на непомерно высокие тарифы ЖКХ, порекомендовал ей «продать собаку и заплатить за газ». Впоследствии нардеп принес женщине извинения.

Тем временем в украинском сегменте Сети активно распространяются заявления руководителя МЮУ Дениса Малюськи, утверждающего, что в ряде случаев выставленные на продажу домашние питомцы были конфискованы «за дело».

«Конкретной собаке (речь идет о «реализованном» с аукциона в Донецкой области питбуле. — Прим. ФАН) попросту не повезло с хозяевами, — заявил министр. — Вероятно, скоро он обретет новых владельцев, которые обеспечат ему надлежащий уход».

Эти утверждения вызывают недоумение независимых экспертов.

«На Украине животные фактически стали заложниками, за которых государство теперь требует выкуп, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей европейский правозащитник Александр Митц. — Не исключено, что в обозримом будущем такими заложниками могут оказаться члены семей должников. Цивилизованному сообществу следует обратить внимание на сложившуюся на Украине ситуацию».

Украинские специалисты в своих суждениях менее категоричны.