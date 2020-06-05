Минск направил письмо в «Газпром» для обсуждения цены на газ

Минск, 5 июня. Власти Белоруссии в начале июня направили письмо на имя руководителя российской компании ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Минск хочет обсудить условия поставки газа в Белоруссию в 2020-2021 годах.

В частности, белорусское Минэнерго в письме выразило намерение о совместном обсуждении методики ценообразования на «голубое топливо» с января 2021 года.

В Министерстве энергетики Белоруссии выразили надежду на построение конструктивного диалога с российской стороной по указанным темам, пишет ТАСС.

Напомним, что в апреле Минск уже поднимал вопрос о снижении цены на газ в нынешнем году.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич тогда подчеркнул, что просьба к «Газпрому» достаточно актуальна, ведь на мировом рынки углеводороды подешевели.

Пока Белоруссия закупает энергоресурс у России по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что «Газпром» должен продавать его стране газ по более справедливым ценам: 40-45 долларов.