Эксперт рассказал, стоит ли ждать крупных магнитных бурь в июне

Москва, 5 июня. Крупных магнитных бурь в июне ожидать не стоит, они должны достичь максимальной активности примерно через шесть лет. Об этом рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергей Гайдаш.

Таким образом эксперт прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в первой декаде июня следует готовиться к сильным магнитным бурям, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Гайдаш объяснил, что магнитные бури происходят из-за активности Солнца, которое отправляет в сторону Земли потоки солнечного ветра из заряженных частиц.

«Бывают совсем слабые бури, а бывают и побольше. Они действуют на технику, особенно на ту, которая летает в космосе. Там техника может выйти из строя, может быть сбой радиосвязи, GPS дает большую погрешность и так далее. Есть много воздействий космической погоды, источником которой является Солнце. Но в этих явлениях есть периодичность, потому что есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, сейчас примерно середина такого цикла, поэтому значительных магнитных бурь ждать не стоит, но сюрпризы все же возможны. Максимальной активности это явление, по прогнозам Гайдаша, достигнет через шесть лет.

«С другой стороны, Солнце может иногда на пустом месте что-то создать. Последний раз это было в 2017 году, когда уже начался спад солнечной активности, но Солнце «собралось с силами» и на нем появилось пятно. К счастью, это произошло на обратной стороне, и мы успели заранее предупредить всех. Может и так произойти, поэтому мы не даем нулевую вероятность того, что что-то будет», — предупредил эксперт.

Ранее доктор физико-математических наук Равиль Рахматулин рассказал, чем опасны магнитные бури, передает телеканал «360». Он также отметил, что мировое научное сообщество до сих пор не сформировало единую позицию о том, как они влияют на состояние человека.

«Ридус» писал о том, кто наиболее чувствителен к этому явлению, и как облегчить симптомы метеочувствительности.