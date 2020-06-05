Жительница Великобритании нашла способ похудеть на 76 килограммов

Москва, 5 июня. Жительница английского графства Кент нашла способ похудеть на 76 килограммов. Как пишут средства массовой информации, весившая в 2015 году 140 килограммов британка перенесла операцию по желудочному шунтированию.

В ходе операции ее желудок уменьшили на 80%. Как пишет Daily Mail, после выписки из больницы женщина вступила в местный беговой клуб. Она увлеклась беговыми тренировками и пробежала несколько полумарафонов. В итоге она похудела до 64 килограммов.

Ранее научные сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения. По словам исследователей, неправильно делать акцент на потере жира.

По словам специалистов, желающие безопасно избавиться от лишних килограммов должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц. Медики уверены, что есть большое количество преимуществ развития мышечной системы.

Американские ученые отметили, что состояние мышц человека оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений. Так, правильно развитые мышцы помогут человеку избавиться от лишнего веса.

По их мнению, при помощи активных силовых тренировок, направленных на укрепление мышц, можно похудеть со 100 килограммов сразу до пятидесяти. Исследователи убеждены, что мускулы «вытягивают глюкозу из крови», что способствует дальнейшей работе организма над похудением.

Ранее диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть.