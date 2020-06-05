Россияне стали больше интересоваться конституцией в электронном формате

Москва, 5 июня. Продажи копий российской конституции в электронном виде выросли в стране в четыре раза в этом году, сообщили в группе компаний «ЛитРес».

Компания проанализировала интерес к основному закону в электронном формате за первые пять месяцев 2020 года. Выяснилось, что продажи копий конституции в «ЛитРесе» увеличились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, как указали в компании, пик продаж пришелся на март и апрель.

Отмечается, что больше всего экземпляров конституции было продано 25 марта, когда президент России Владимир Путин объявил о переносе даты голосования по поправкам в основной закон, — 17% от общего числа продаж в марте.

В книжном сервисе по подписке MyBook с начала года пользователи в три раза чаще добавляли в закладки для прочтения конституцию, чем годом раньше.

«Пик интереса пришелся на май — 33% от общего количества добавлений в 2020 году», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля, напомнил Infox.ru. Ранее ВЦИОМ, проведя опрос, сообщил, что более 65% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Соотечественники также назвали изменения в основном законе, которые считают наиболее важными для развития страны.