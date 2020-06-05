В Москве выявлено 1855 случаев коронавируса за сутки

Москва, 5 июня. В Москве за сутки было выявлено 1855 случаев коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с COVID-19.

В Московской области было зафиксировано 762 случая коронавируса.

В общей сложности в РФ выявлено более восьми тысяч случаев коронавируса за минувшие сутки. К настоящему моменту число заразившихся в стране составило 449 834 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня провел совещание рабочей группы госсовета по коронавирусной инфекции. На совещании обсудили критерии принятия решений о смягчении ограничений. По словам мэра Москвы, необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Он выразил надежду на то, что в октябре будут получены первые большие партии вакцины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ улучшается, но нужно тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе.

Напомним, о вспышке коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире.