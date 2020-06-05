Пандемия всеобщего покаяния накрыла «цивилизованный» мир. Колонка Голоса Мордора

Какой прекрасный флешмоб начался в социальных сетях. Всяческие известные косметические бренды, фирмы модной одежды, известные актеры и другие селебрити постят черные квадраты и пишут: «Мы против любых форм расизма, дискриминации и насилия!» Прекрасно ведь. Все внезапно стали такими правильными, за все хорошее и против всего плохого, наверное, мир теперь точно изменится в лучшую сторону. Ведь еще и Европа присоединилась к протестам в США, правда, агрессии поменьше. Наверное, как пел Владимир Семенович, «настоящих буйных мало». Эпидемия всеобщего покаяния накрыла «цивилизованный» мир. Все встают на колени и просят прощения, даже полиция и военные. Просят прощения за все темные времена рабства, сегрегации и дискриминации. А за углом магазин NIKE ждет своей печальной участи.

Но терзают меня некие смутные сомнения: а нет ли во всем этом покаянном цирке изрядной доли лицемерия? И знаете что — никакой доли нет. Потому что это все сплошное лицемерие. Просите прощения за расизм? Молодцы. Но только дело в том, что расизм никуда не делся. Какая разница, против кого он направлен? Если нужно сделать из какой-то страны врага — в США легко включают всю пропагандистскую машину и расизмом вовсе не гнушаются. Причем врагами объявляются не только власти этих стран, но и народы, которые всячески унижаются средствами массовой информации, пишущими про них всякие гадости, ну и, конечно, Голливуд — куда же без него? Легко состряпает несколько фильмов, в которых народ, громогласно объявленный «врагом человечества», будет представлен как сборище мерзких бандитов-варваров, без чести, совести и морали. Кстати, вы же все знаете, как в голливудских фильмах изображали и изображают русских? Против расизма, говорите?

Против дискриминации — тоже отлично. Только вот и тут что-то не дает покоя. Потому что дискриминация сейчас вспыхнет снова, куда сильнее, но уже с обратным знаком и цветом. И не только на почве цвета кожи. Сейчас есть кому дискриминировать. Великие и неприкасаемые меньшинства. Ключевое слово — диверсити. Ну то есть нужно, чтобы в офисе какой-то абстрактной фирмы всех было поровну. ЛГБТ, цветных, радикальных феминисток и прочих ярких примет времени. А вот без белых гетеросексуальных мужиков можно вполне обойтись. Как вы там их называете? Но это только одна сторона дискриминации. Есть и еще кое-что, глобальнее. Например, вы там в курсе, что из-за санкций дети в Сирии и Иране не могут получить необходимые лекарства и попросту умирают? Как тебе такое, Илон Маск? Это что? Не расизм ли с дискриминацией в одном флаконе?

А теперь о насилии. Тут вообще все замечательно. Долой насилие! Но опять же — червячок что-то грызет изнутри. Ирак, Ливия, Сирия перед глазами. Да и в столь далекие страны отправляться не надо. Украина вообще рядом. Одесская Хатынь с несколькими десятками сожженных заживо, Аллея Ангелов, Кира и Кристина Жук, тысячи погибших от украинских мин и снарядов. Кстати, на Украине тоже вроде как присоединились к этому всемирному флешмобу. Украина же теперь тоже часть «цивилизованного мира». Она сделала свой западный выбор. Выбрала свободу, демократию и цивилизацию, оставив в прошлом варварство. И весь мир ей люто аплодировал, не замечая то, как там убивают собственных граждан. Или это не насилие? Покаяться никто не хочет?

Все это покаяние — торжество лицемерия, не более того. Про Джорджа Флойда, который, кстати, вовсе не был образцом морали, скоро вообще все забудут. Как забыли про мертвого сирийского мальчика на греческом или турецком берегу, как забывают об очень многих и неприятных вещах. Покаялись — и хватит. Жизнь продолжается. И не надейтесь, что в этом мире что-то изменится. Кого-то так и продолжат бомбить, убивать, морить голодом и унижать. И не спрашивайте ничего про расизм, дискриминацию и насилие. Все уже покаялись. Вы что, забыли?

В 2014 году была издана книга In Defense of Looting. И там все уже было написано.