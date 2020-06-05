В Роскачестве назвали самые безопасные продукты

Москва, 5 июня. Эксперты Роскачества составили список самых безопасных продуктов на полках российских магазинов. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

Специалисты провели исследование и выяснили, что наиболее безопасным продуктом является водка, а самым опасным — шашлык. Также в рейтинг продуктов, не представляющих опасности, попало растительное масло.

«Самыми небезопасными [признаны] свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк», — отмечают в Роскачестве.

Таким образом, пятерка самых безопасных продуктов выглядит следующим образом: водка, нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа и сметана. А в топ-5 небезопасных с точки зрения вреда для организма продуктов входят свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.

По словам экспертов, водка признана безопаснее коньяка. Опасность второго алкогольного напитка заключается в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Также в список безопасных алкогольных напитков входят светлое пиво и томатный сок. В списке самых безопасных безопасных молочных продуктов значатся сметана и клубничный йогурт. А самыми небезопасными являются творог и масло сливочное.

Эксперты Роскачества также отметили, что наиболее безопасной среди круп является гречка, среди бакалейного отдела — сушки и пищевая соль. В рыбном отделе в антирейтинге есть икра лососевых, среди мясных изделий — пельмени, свиной шашлык и фарш «Домашний».

Эксперты Роскачества ранее рассказали о правилах хранения круп и муки дома. Отмечается, что главой причиной порчи круп и муки является воздействие на них кислорода, из-за которого окисляются содержащиеся в крупе жиры. Именно поэтому, как подчеркивают специалисты, появляется прогорклый вкус. Чем больше жиров в зерне, тем быстрее оно будет портится.