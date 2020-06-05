Разлив топлива в Норильске лишил бассейн Пясины нового поколения 38 видов рыб 

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии оценили масштаб бедствия для экосистемы водного бассейна, куда попало топливо после аварии в Норильске. Они утверждают, что еще не сталкивались с такими загрязнениями, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Экосистемы Арктики наиболее чувствительны к внешним воздействиям из-за короткого периода вегетации, вечной мерзлоты, особенностей флоры и фауны. Процессы самоочищения там происходят гораздо медленнее, чем в средней полосе, — объяснил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. — Фауна бассейна Пясины типична для северных и арктических областей Таймыра».

В акватории этой реки обитают 38 видов рыб, в том числе представители семейств лососевых (арктический голец, горбуша), сиговых (нельма, сиг, муксун, чир, пелядь, валек, тугун, ряпушка), а также сибирский осетр и сибирский хариус. По словам специалистов ВНИРО, все эти виды очень требовательны к содержанию растворенного кислорода в воде. Разлив дизтоплива привел к тому, что на границе вода-воздух появилась тонкая пленка. Она препятствует диффузии кислорода и создает кислородное голодание для обитателей бассейна.

«Особенно губительно оно сказывается на молоди, — утверждают биологи, — взрослая рыба еще теоретически может покинуть зону поллюции, а молодь — нет. Тем более, что у сиговых рыб сейчас идет процесс вылупления личинок (заканчивается зимний период инкубации икры). Кроме того, организмы бентоса и планктона тоже самостоятельно не могут покинуть опасную зону, что приведет к их гибели и, тем самым, к обеднению кормовой базы рыб».

Судя по тому, какое количество топлива попало в воды, можно предсказать выпадение целого поколения рыб 2020 года, предупреждают эксперты. По их оценке, предотвратить гибель водных биологических ресурсов уже невозможно.

Во ВНИРО не берутся прогнозировать, как быстро восстановится экосистема бассейна — слишком обширно загрязнение.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова заявила, что на восстановление экосистемы после разлива дизтоплива в Норильске уйдет минимум 10 лет. СК РФ возбудил дело о халатности после разлива топлива в Норильске.