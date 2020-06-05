Жители Горбунков в Ленобласти бьют тревогу из-за нового магазина на реке Стрелка. ФАН-ТВ

Жители деревни Горбунки Ломоносовского района Ленобласти забили тревогу несколько лет назад, когда недалеко от реки Стрелки начал строиться магазин. По их мнению, и без того загрязненный водоем, который питает водой весь поселок, может и вовсе превратиться в болото. В 2020 году они обратились за помощью к общественникам.

«В большом населенном пункте, в 13 метрах от реки Стрелка, расположен объект капитального строительства, а именно — большой торговый комплекс. Стоит ли напоминать, что в принципе на строительство подобного объекта в таком месте никто не мог выдать разрешение, не имели права. Но ситуация в Горбунках усугубляется еще и тем, что в непосредственной близости от данного торгового объекта находится водозабор, из которого весь поселок берет питьевую воду», — сокрушается глава правозащитной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

На сторону жителей встали и представители местной администрации. По словам депутата Дмитрия Фалалеева, возведенный объект находится не просто в водоохранной, а в прибрежной зоне, где строительство запрещено. Долгое время он не выдавал объекту адрес, заявляя, что арендаторы участка не могли собрать необходимый перечень документов. После судебного разбирательства адрес пришлось все же предоставить.

«Мы со стороны местной администрации были против, направили огромное количество жалоб в прокуратуры. На основании наших жалоб была проведена проверка, и было первое разрешение на строительство отменено, поскольку не согласовано строительство в водоохранной зоне. Но в дальнейшем застройщик каким-то образом разрешение получил, и было выдано новое разрешение на строительство», — рассказывает депутат совета депутатов МО Горбунковкого сельского поселения Дмитрий Фалалеев.

Арендаторы земли все отрицают. Утверждают, что строительство велось легально, объект торговли не входит в водоохранную зону, и разрешение на строительство получено в администрации Ломоносовского района на законных основаниях, а вот Фалалеев вставляет палки в колеса из личных интересов. Теперь они считают, что им нанесен материальный ущерб, поскольку представители торговой сети не смогли вовремя открыть магазин.

«Если бы у нас были хоть малейшие нарушения, нам никто не дал бы разрешение на строительство. Выдает их не местная администрация, а Ломоносовский район. <…> Это обычный торговый комплекс, где будут для населения развиты какие-то услуги, театры, детские секции, все для этого планируется. Это что завод? Здесь нет стоков, ничего нет. <…> «Магнит» зашел через девять месяцев после того, как был подписан договор, и выставляет нам большие счета за убытки, и съезжает вообще, то есть, на нас ложится финансовое бремя, большое бремя», — подчеркивает владелец здания Юрий Евтушенко.

Владельцы здания оценивают финансовое бремя за три года простоя минимум в 20 млн рублей. Они обратились в правоохранительные органы, и теперь в отношении служащих местной администрации заведено уголовное дело.

В администрации и архитектурном отделе Ломоносовского района подтверждают, что разрешение на строительство выдали на законном основании. Однако на каком точно расстоянии от реки построен магазин, нам так и не сказали.

«В соответствии со всеми нормами было выдано разрешение в свое время. И была земля сделана и согласована со всеми заинтересованными сторонами. <…> Вы не путайте, есть прибрежная зона, есть водоохранная зона. В прибрежной зоне нельзя строить вообще — это 20 метров. А за 20 метров, там есть заключение от Невско-Ладожского бассейнового водного управления о том, что там строить можно. В составе землестроительной документации все согласования есть», — пояснил Ахад Гасанов, замглавы администрации Ломоносовского района Ленобласти.

К слову, в 2015 году региональный Роспотребнадзор уже признавал воду непригодной для употребления, однако построить альтернативный вариант водопровода в деревне так и не удалось.

И пока прокуратура проводит проверку, а чиновники и бизнесмены считают убытки и прибыль, доказывая каждый свою правоту, 10 тысяч жителей Горбунков продолжают пить воду, не соответствующую санитарным нормам. Им остается только надеяться, что появление нового магазина не усугубит ситуацию, а в поселке появится нормальный водопровод и наступит «великое водяное перемирие».