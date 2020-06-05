Россиянам рассказали, как выбрать надежную АЗС

Москва, 5 июня. Автоэксперт Сергей Зиновьев назвал шесть признаков «надежной» автозаправочной станции, где риск купить некачественное топливо сведен к минимуму.

По словам эксперта, необходимо обращать внимание на известность бренда АЗС.

«Крупным сетям известных брендов наибольшее доверие — они пекутся о репутации», — пишет эксперт издания «За рулем».

При этом, по словам эксперта, зачастую в небольших городах бывают безальтернативные АЗС — одна на весь населенный пункт. Местные жители быстро бы выявили причину «массовой хандры моторов», если на заправке продавали некачественный бензин, поэтому, отметил Зиновьев, такие колонки вне подозрения.

Немаловажную роль играют чистая территория заправки, наличие на ней современного оборудования, отзывчивый персонал. К тому же стоит обратить внимание на продажу сопутствующих товаров, указал «ФедералПресс».

Еще одним признаком «надежности» автозаправки являются цены на бензин, которые не отличаются от привычных в меньшую сторону на два-три рубля.

Кроме этого, знаком надежности могут стать наличие паспортов на топливо с актуальными датами и частая заправка дальнобойщиков, отметил «АиФ».