Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Москва, 5 июня. Валерий Брагин сменит Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

В тренерский штаб сборной России по хоккею вошли Алексей Жамнов, Александр Бойков, Андрей Козырев, Александр Трошин, Юрий Жданов, Рашит Давыдов и Ларс Юханссон.

Напомним, специалист Валерий Брагин был главным тренером молодежной сборной страны. В конце января этого года он стал старшим тренером главной национальной команды и СКА.

Под руководством Алексея Кудашова сборная России по хоккею в девяти матчах Евротура одержала одну победу в основное время.

Знаменитый советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов ранее рассказал, что победа сборной Финляндии на 83-м чемпионате мира в прошлом году в Словакии стала возможной во многом благодаря тому, что ее игроки действовали с огромным желанием, при этом среди них не было ярких звезд НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.