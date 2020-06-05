Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Москва, 5 июня. Эксперты рассказали, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тысяч вакансий за май 2020 года.

По их словам, одну из самых высоких заработных плат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем работники этого направления получают до 155 тысяч рублей. Как передает RT, чаще всего работодатели, предлагающие вакансии в этой сфере, ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.

На высокий доход можно рассчитывать в судоходстве (в среднем до 154 тысяч рублей). Специалисты добавили, что по некоторым вакансиям зарплаты в этой отрасли могут быть гораздо выше.

Например, по вакансии матроса во Владивостоке предлагается зарплата до 240 тысяч рублей. Кроме того, хорошо зарабатывать могут специалисты по работе с недвижимостью. Их максимальный заработок составит 141 тысячу рублей.

Ранее эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке, открытых в мае. Больше всего на дистанционной работе получают специалисты в сфере реализации программного обеспечения.

Также хорошую зарплату предлагают менеджерам по продажам IT-сервисов для компаний — такой специалист может зарабатывать дистанционно до 150 тысяч рублей в месяц. Традиционно высоко оценивается труд в сфере IT. Например, вечерний системный администратор может получать до 100 тысяч рублей в компании, занимающейся IPTV. Кроме того, зарплату свыше 100 тысяч рублей может получать инженер-проектировщик, занимающийся разработкой проектной документации по объектам капитального ремонта и реставрации.