Эксперт назвал способы восстановления удаленных файлов в телефоне

Москва, 5 июня. Чтобы сохранить все необходимые файлы на смартфоне, необходимо делать резервные копии в облачных хранилищах или на компьютере. Об этом рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

По его словам, это позволит быть уверенным, что важные файлы, документы и приложения не исчезнут с телефона. В случае со смартфонами американской компании Apple, «то здесь все просто: резервная копия данных обычно хранится в iCloud, откуда всегда можно их загрузить», рассказал Петр Дзюба.

«Для выполнения операции понадобится идентификатор Apple ID, а затем надо будет следовать инструкции и выбрать подходящую версию копии (обычно это самая поздняя версия)», — пояснил эксперт.

Он заметил, что если искомый файл отсутствует на смартфоне, то его можно попробовать найти в корзине. Там, по словам Петра Дзюбы, некоторое время хранятся удаленные файлы и документы. Также помочь в данном вопросе могут специальные программы. Однако самым надежным способом защиты важных файлов будет резервное копирование, подчеркивает «Газета Кемерова».

Если у человека Android, то для того, чтобы восстановить данные нужны специальные программы. В качестве примера эксперт привел программу под названием Recuva — самый популярный способ восстановления данных как на съемном диске, так и с внутренней памяти. Об этом пишет «ФедералПресс».

«В целом, проблем с восстановлением данных в большинстве случаев не возникает. Можно даже установить подобное приложение заранее, чтобы оно было на случай отсутствия Интернета и необходимости быстрого восстановления данных. При использовании Android также самый надежный вариант — делать резервные копии в облачных хранилищах или на компьютере», — резюмировал эксперт.

Эксперт по информационной безопасности Александр Токаренко ранее рассказал о простых правилах, которые помогут защититься от телефонной прослушки. Он отметил, что в теории прослушивание может вестись даже из-за границы, но чтобы разговоры потребовались какому-то стороннему лицу, их участники должны его заинтересовать.