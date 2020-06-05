Американец отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

Москва, 5 июня. Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе.

39-летний Шедд вместе с друзьями в минувшее воскресенье отправился в полет на четырехместном одномоторном самолете. Как пишет издание Daily Star, он сделал селфи перед взлетом и отправил его матери. Через пять минут после этого самолет потерпел крушение. Он упал вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс.

Phi Gamma Delta extends its deepest sympathies to the families & friends of Kettering Brothers Joshua Sweers (2007), Daniel Shedd (2006), Daniel Schlosser (2004) & John Camilleri (2004) who were tragically killed in a small plane crash this past weekend.https://t.co/Qo4aRR80SO — Phi Gamma Delta HQ (@PhiGamHQ) June 1, 2020

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что с селфи, угрожающими жизни и здоровью как окружающих, так и желающего себя запечатлеть, надо бороться не ужесточением законодательства и не введением нового состава преступления, а воспитательной работой.

Он указал на то, что некорректно говорить о введении нового состава преступления или ужесточении ответственности. Сенатор обратил внимание, что проблема селфи, которые молодые люди делают нередко в ущерб своему здоровью и даже жизни, в действительности стали серьезной проблемой.

Клинцевич уверен, что такие проблемы необходимо решать исключительно воспитательными методами. По его мнению, это может быть разъяснительная работа в учебных учреждениях.

Напомним, ранее движение поездов было временно приостановлено на станции метрополитена «Павелецкая» в российской столице после того, как мужчина прыгнул на рельсы и сделал селфи​​​.