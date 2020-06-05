Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Американец отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

55
0 Оставить комментарий

Американец отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

Москва, 5 июня. Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе.

39-летний Шедд вместе с друзьями в минувшее воскресенье отправился в полет на четырехместном одномоторном самолете. Как пишет издание Daily Star, он сделал селфи перед взлетом и отправил его матери. Через пять минут после этого самолет потерпел крушение. Он упал вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что с селфи, угрожающими жизни и здоровью как окружающих, так и желающего себя запечатлеть, надо бороться не ужесточением законодательства и не введением нового состава преступления, а воспитательной работой.

Он указал на то, что некорректно говорить о введении нового состава преступления или ужесточении ответственности. Сенатор обратил внимание, что проблема селфи, которые молодые люди делают нередко в ущерб своему здоровью и даже жизни, в действительности стали серьезной проблемой. 

Клинцевич уверен, что такие проблемы необходимо решать исключительно воспитательными методами. По его мнению, это может быть разъяснительная работа в учебных учреждениях.

Напомним, ранее движение поездов было временно приостановлено на станции метрополитена «Павелецкая» в российской столице после того, как мужчина прыгнул на рельсы и сделал селфи​​​.

 

Новости партнеров

Источник: Daily Star
Новости партнеров