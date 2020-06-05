В Тверской области начали тестировать новый препарат от коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Тесты препарата от COVID-19 начались в Тверской области
Испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции начались в Тверской областной клинической больнице. По словам губернатора региона Игоря Руденя, все необходимые согласия пациентов получены. Он также отметил, что 11 июня новый препарат поступит для испытаний и в другие медицинские учреждения области. Всего же подобные испытания планируется провести в девяти регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Будут задействованы тридцать клиник. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщала, что противомалярийный препарат «Мефлохин» может полностью подавить коронавирус через 48 часов с момента инфицирования.
В Москве и Нижегородской области одобрено электронное голосование
Центризбирком одобрил проведение электронного голосования по поправкам к конституции в Москве и Нижегородской области. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Заявки на проведение такого голосования поступили от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярского края и Республики Карелия. При их рассмотрении комиссия учитывала ряд критериев, в том числе количество избирателей в регионе. На заседании комиссии также был утвержден порядок электронного голосования. Проходить оно будет с 25 по 30 июня. Принять участие могут россияне, у которых есть подтвержденная запись на портале «Госуслуги» или на официальном сайте мэра и правительства столицы. С 5 по 21 июня они должны подать специальное заявление о желании проголосовать дистанционно.
Министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня
Проведение министерской встречи ОПЕК+ запланировано на субботу, сообщает ТАСС. Изначально предполагалось, что заседание пройдет 9-10 числа. Однако до его проведения Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали продление текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц. В результате встречу перенесли на 4 июня. Однако в этот день она не состоялась. Напомним страны-участницы соглашения ОПЕК+ должны пересмотреть квоты нефтедобычи. Их согласовали на предыдущем онлайн-саммите организации в апреле и поддержали, без формального присоединения к соглашению США, Канады, Бразилии, Индонезии и Норвегии, на саммите министров энергетики «большой двадцатки».
Вокруг Белого дома установили дополнительное заграждение
Дополнительное ограждение в виде забора установили вокруг Белого дома в Вашингтоне, чтобы защитить территорию комплекса от протестов, вызванных гибелью Джорджа Флойда. Высота заграждения от двух до трех метров, оно продолжает предыдущее ограждение, установленное во вторник, вокруг площади Лафайет. Конструкция не позволяет протестующим подойти вплотную к территории Белого дома. На кадрах также видно, что рядом дежурят бойцы Национальной гвардии. Солдаты патрулируют Мемориал Линкольну, здание Эйзенхауэра, мемориал памяти участников Второй мировой войны и другие объекты на территории столицы США.