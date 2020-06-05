В Тверской области начали тестировать новый препарат от коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Тесты препарата от COVID-19 начались в Тверской области Испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции начались в Тверской областной клинической больнице. По словам губернатора региона Игоря Руденя, все необходимые согласия пациентов получены. Он также отметил, что 11 июня новый препарат поступит для испытаний и в другие медицинские учреждения области. Всего же подобные испытания планируется провести в девяти регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Будут задействованы тридцать клиник. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщала, что противомалярийный препарат «Мефлохин» может полностью подавить коронавирус через 48 часов с момента инфицирования.

В Москве и Нижегородской области одобрено электронное голосование Центризбирком одобрил проведение электронного голосования по поправкам к конституции в Москве и Нижегородской области. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Заявки на проведение такого голосования поступили от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярского края и Республики Карелия. При их рассмотрении комиссия учитывала ряд критериев, в том числе количество избирателей в регионе. На заседании комиссии также был утвержден порядок электронного голосования. Проходить оно будет с 25 по 30 июня. Принять участие могут россияне, у которых есть подтвержденная запись на портале «Госуслуги» или на официальном сайте мэра и правительства столицы. С 5 по 21 июня они должны подать специальное заявление о желании проголосовать дистанционно.

Министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня Проведение министерской встречи ОПЕК+ запланировано на субботу, сообщает ТАСС. Изначально предполагалось, что заседание пройдет 9-10 числа. Однако до его проведения Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали продление текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц. В результате встречу перенесли на 4 июня. Однако в этот день она не состоялась. Напомним страны-участницы соглашения ОПЕК+ должны пересмотреть квоты нефтедобычи. Их согласовали на предыдущем онлайн-саммите организации в апреле и поддержали, без формального присоединения к соглашению США, Канады, Бразилии, Индонезии и Норвегии, на саммите министров энергетики «большой двадцатки».