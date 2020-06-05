МИД Венесуэлы потребовал у Франции выдать Хуана Гуайдо

Мехико, 5 июня. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Хуан Гуайдо, который ранее самовольно провозгласил себя президентом Венесуэлы, укрывается в посольстве Франции. Глава внешнеполитического ведомства потребовал у европейской страны выдать Гуайдо правосудию.

Хорхе Арреаса считает, что Гуайдо является непосредственным участником «Операции Гедеон», целью которой было свержение и убийство действующего президента Николаса Мадуро. Он также отмечает, что организатор данной операции Леопольдо Лопеса в свою очередь укрывается в посольстве Испании, откуда продолжает совершать противозаконные действия.

«Мы надеемся, что правительства Испании и Франции будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия», — цитирует министра иностранных дел Венесуэлы РИА Новости.

Ранее политолог Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что после неудачной кампании по информационной дискредитации властей Венесуэлы, США решились на попытку военного смещения действующего президента Николаса Мадуро.

Напомним, правительственные силы Венесуэлы 3 мая задержали на побережье штата Ла Гуайра небольшой отряд вооруженных боевиков, которые не хотели сдаваться и оказали сопротивление. В результате перестрелки погибло несколько представителей группировки, однако несколько человек все же удалось арестовать.