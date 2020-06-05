В Москве применили экспериментальную методику лечения от коронавируса

Москва, 5 июня. НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от коронавируса с помощью гипербарической оксигенации. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Как уточнили в администрации, 25 пациентам провели уже более сотни баросеансов. Специалисты добавили, что задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких.

«Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — объяснил руководитель НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Врачи добавили, что после сеансов у больных коронавирусом улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови. По данным специалистов, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии. Он снижает побочные эффекты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила разрабатываемую в МГУ имени М.В. Ломоносова вакцину от COVID-19 в перечень перспективных. Поливалентная вакцина была создана биологами МГУ на основе вирусов растений против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS. Вакцина действует также против коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра успешно испытали российскую вакцину от коронавируса на себе.