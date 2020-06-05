В Сети высмеяли Зеленского, подстрелившего «кабана» из лука

Москва, 5 июня. Пользователи Сети высмеяли украинского президента Владимира Зеленского, который в ходе своего визита в Хмельницкую область пострелял из лука. Видео было опубликовано телеканалом «НАШ».

На кадрах можно увидеть, что украинскому президенту во время встречи предложили выстрелить из лука в мишень с изображением кабана. При этом Зеленский смог попасть только в ногу «кабана», что окружающие встретили аплодисментами.

Пользователи высмеяли поведение Зеленского. Некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на экс-президента страны Петра Порошенко.

«Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», — написали в комментариях.

Часть пользователей назвала Зеленского Иваном-царевичем.

«Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль», — посмеялись пользователи. «А перья на голову одевал?» – пошутили они.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан побил животное в Киевском зоопарке. Момент попал на видео. Богдан пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия после ограничений, связанных с коронавирусом. Экс-главу офиса Владимира Зеленского заметили в контактной зоне зоопарка.

На кадрах видно, что козел выхватил у ребенка стаканчик с овощами. Богдан схватил животное за ухо и стал трясти, пока тот не выпустил стакан. Затем чиновник ударил животное по уху со словами «козлина ты дурная».

Однако через несколько секунд настроение политика изменилось, и он принялся гладить козла. Затем Богдан поднес к животному свою маленькую собачку с просьбой «погавкать на него».