Проценко сообщил о 374 пациентах, лечащихся в Коммунарке

ко

Москва, 5 апреля. На сегодняшний день в больнице в поселке Коммунарка на лечении находятся 374 пациента. Об этом в пятницу сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

Медик отметил, что за последние сутки туда поступило 38 человек. Вылечены и выписаны были 25 пациентов. Из-за сопутствующих заболеваний скончались 3 человека с COVID-19.

Напомним, ранее оперативный штаб Московской области по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 перечислил округа Подмосковья с наибольшим количеством заболевших. Среди них были названы Подольск и Красногорск.