Диденко рассказала о состоянии после увеличения груди

Москва, 5 июня. Блогер Екатерина Диденко увеличила грудь с помощью собственного жира, взятого с живота и бедер. О своем состоянии она рассказала в социальной сети Instagram.

Как пишут средства массовой информации, вдова активно вела репортажи перед операцией и после нее, а сейчас делится своими впечатлениями.

«Отек на груди сходит. Она такая классная — на нее так и хочется смотреть. По ощущениям — пока твердая, жду, когда отек окончательно сойдет», — уточнила она.

Также она добавила, что моет голову сама, но до конца не может поднимать руки. Диденко добавила, что довольна результатом.

«Исполнилась моя мечта. Я стала чуточку счастливее», — сказала она.

Напомним, ранее так называемый «аптечный ревизорро» Диденко снова оказалась в эпицентре скандала. На этот раз она показала подписчикам, что сделала маммопластику.

Девушка заявила, что эту операцию они раньше неоднократно обсуждали с супругом. Накануне пластики Диденко закатила вечеринку, пригласив домой друзей.

Праздник по случаю «проводов груди» транслировался в Instagram. Фолловеры отреагировали на вечеринку негативно, многие считают, что девушка могла бы вести себя приличней. Пользователи сочли ее поведение циничным и аморальным. С этим мнением в целом согласен психиатр Александр Федорович. Он считает, что это «специфическая» форма восприятия происходящего.