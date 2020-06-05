Краснова назвала количество пациентов в московской инфекционной больнице №2

Москва, 5 июня. На сегодняшний день в инфекционной больнице №2 города Москвы лечатся 514 пациентов. У 207 из них лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу главврач больницы Светлана Краснова.

По словам руководителя медучреждения, 12 пациентов находятся в реанимации. У 276 есть подозрения на COVID-19.

«Из них: 18 детей с подозрением на коронавирус/15 с подтвержденным диагнозом, 30/30 беременных, рожениц и родильниц, 12/9 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 6)», — пояснила она на своей странице в Facebook

При этом за последние сутки поступили 43 человека, из них 10 с коронавирусом. 63 пациента были выписаны.