Власти Миннеаполиса заявили о «демонтаже» городского департамента полиции

Вашингтон, 5 июня. Член муниципального совета Миннеаполиса и сын генпрокурора штата Миннесота Иеремия Эллисон в своем Twitter заявил, что в городе планируют «демонтировать» департамент полиции. По словам политика, власти хотят не просто ликвидировать управление, а переосмыслить систему обеспечения общественной безопасности.

«Мы собираемся ликвидировать полицейское управление Миннеаполиса. И когда мы закончим, мы не будем склеивать его обратно. Мы собираемся кардинально переосмыслить подход к обеспечению общественной безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации», — написал он.

Планы по «демонтажу» департамента полиции Миннеаполиса и замене его новой революционной моделью общественной безопасности также подтвердила глава совета Лайза Бендер.