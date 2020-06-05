Проведение министерской встречи ОПЕК+ запланировано на субботу

Москва, 5 июня. Министерская встреча стран ОПЕК+ запланирована секретариатом на эту субботу, 6 июня. Изначально заседание планировалось провести 9-10 июня.

«Пройдет в эту субботу», — цитирует ТАСС источник, который участвует в запланированных переговорах.

До этого предполагалось, что заседание министров стран ОПЕК+ состоится 9–10 июня. Однако до его проведения Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц. В результате встречу было решено провести раньше, 4 июня. Из-за проблем с исполнением, встреча в этот день также не состоялась.

Напомним, темой очередной видеоконференции стран-участниц соглашения ОПЕК+, должен стать пересмотр квот нефтедобычи. Они были согласованы на предыдущем онлайн-саммите организации 9–12 апреля и поддержаны, без формального присоединения к соглашению США, Канады, Бразилии, Индонезии и Норвегии, на саммите министров энергетики «большой двадцатки» 10 апреля.