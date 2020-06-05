Доктор Мясников подвел промежуточные итоги по борьбе с COVID-19

Москва, 5 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией. В список он включил 14 пунктов. Среди самых важных из них он назвал высокую заразность заболевания, а также его «своенравность и непредсказуемость».

Согласно словам Мясникова, коронавирус передается в доклинический период, то есть инфекция способна распространяться практически здоровыми людьми. Исходя из этого, врач делает вывод о высоком уровне заразности COVID-19. Он также отмечает, что вирус передается воздушно-капельным путем — через кашель, чихание, дыхание. Остальные же пути заражения не доказаны, отмечает он.

Мясников пришел к выводу, что вирус имеет расовые предпочтения и этому есть патофизиологические обоснования. В частности, заболеванию чаще подвержены представители негроидной и азиатской рас, а также латино-американцы, считает специалист.

«Низкая смертность, только в случаях тяжелого течения. Группы риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек, онкология. В остальных случаях картина обычного ОРЗ. Цикл от быстрого взлета до «выдыхания» и спада — около 3-х месяцев», — пишет он.

В своем блоге доктор также обращает внимание на то, что любую статистику по коронавирусу необходимо считать предварительной и окончательные выводы по ней делать не правильно.

Также он отмечает, что противовирусные препараты способны сократить время болезни, но не оборвать ее течение. При этом единственной действенной мерой профилактики является соблюдение дистанции, а при значительных вспышках — самоизоляция. Он также отметил эффективность масочного режима и пояснил, что коронавирус еще может принести нам «сюрпризы».