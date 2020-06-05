Итальянский ученый оценил эффект от дезинфекции улиц в борьбе с коронавирусом

Рим, 5 июня. Дезинфекция улиц специальным растровом не столь полезна в борьбе с вирусом, однако в то же время она не несет вреда. Соответствующим мнением поделился координатор итальянского национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале.

Ученый отметил, что для сдерживания распространения инфекции гораздо важнее соблюдать меры самоизоляции, правила гигиены и носить средства индивидуальной защиты.

«Вирус попадает в организм главным образом через слизистые: то есть либо от инфицированного через мелкие капли, либо с зараженных поверхностей через рот», — напомнил Сальваторе Куриале.

Он также отметил, что в настоящее время нельзя точно сказать, сколько инфекция живет на поверхности. Однако возможность того, что вирус останется на асфальте в течение нескольких часов маловероятна, считает он. Поэтому ученый пришел к выводу, что обработка улиц может стать 1% от 99% от всего объема проделанной работы по борьбе с инфекцией.

Специалист обратил внимание на то, что для защиты от вируса используются вещества на основе мыла или спирта. А они не могут привести к появлению более устойчивых микроорганизмов, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее вирусолог Анатолий Альштейн предупредил, что полностью обезопасить себя от коронавируса нельзя, но можно существенно снизить вероятность заражения с помощью мер гигиены.