Обломки бака «Фрегата» после разрушения разлетелись на тысячи километров

Москва, 5 июня. После взрыва топливного бака российского разгонного блока «Фрегат», 65 обломков разлетелись на тысячи километров. Угрожают ли они движению спутников, неизвестно.

Разрушение бака произошло 8 мая ориентировочно над акваторией Индийского океана. Баки «Фрегата» находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра.

На сегодняшний день ВВС США удалось внести в каталог космических объектов 36 из 65 обломков. Они обозначены номерами от 45 614 до 45 622 и от 45 626 до 45 651, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт space-track.org.

Американские военные уточняют, что фрагменты космического аппарата на сегодняшний день находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 километров и максимальными - от 2574 до 5101 километра.

Напомним, до ЧП разгонный блок представлял собой объединенную группу баков, которая при выведении спутников на орбиту сбрасывается после полного расхода топлива. «Фрегат-СБ» ранее использовался в 2011 году для запуска астрофизического телескопа «Спектр-Р». После разрушения российский космонавт Александр Лазуткин назвал возможной причиной взрыва близость блока к атмосфере Земли. Он также отметил, что порой данные ЧП случаются, однако образовавшиеся обломки не представляют опасности для астронавтов или МКС.