Ученые связали влияние тревожности с развитием смертности от COVID-19

Москва, 5 июня. Так называемый эффект ноцебо, когда состояние человека ухудшается от ожидания чего-то худшего, связали со смертностью от коронавируса и развитием COVID-19. К такому мнению пришли ученые из различных стран мира.

Ранее соответствующее предположение сделали директор Оксфордской программы по эмпатии Джереми Ховик и научный сотрудник Лондонской школы экономики и политических наук Джулио Онгаро. Они заявили, что если человек получил положительный тест на COVID-19 с незначительными симптомами, стресс и тревога способны значительно ухудшить ситуацию.

К подобным выводам пришли и российские ученые из Томского государственного университета. Она заявили, что у эффекта ноцебо гораздо больше шансов проявиться у пациентов с COVID-19. Чаще всего инфицированные переживают за своих родственников, из-за неопределенности лечения или риска летального исхода.

«Слова и фразы отрицательного характера порождают вместе с тревогой и плохие ожидания. В итоге на биохимическом уровне активируется холецистокининовая система, влияющая на формирование эмоций страха и тревоги», — цитируют «Известия» руководителя психологической службы Томского госуниверситета Азамата Найманова.

Также известно, что страх и стресс в некоторых случаях способны активировать реакцию «сражайся или беги». В результате этого у человека повышается сердечный ритм, способный вызвать аритмию и даже сосудистый коллапс.