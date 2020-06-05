Австралийскую порноактрису сняли с авиарейса за речь о беспорядках в США

Сидней, 5 июня. Австралийскую порноактрису Эль Нокс выгнали из самолета за речь в поддержку протестующих в США. Об этом сообщило зарубежное издание The New Zealand Herald.

Инцидент произошел на самолете, который следовал из города Хьюстон в Сан-Франциско. Оттуда девушка должна была вылететь в Сидней. Когда воздушное судно приземлилось, Нокс встала у своего кресла и выступила перед попутчиками с речью в поддержку афроамериканца Джоржда Флойда, который погиб при задержании полицейским в американском городе Миннеаполис.

«Это не моя страна, я австралийка. Но я заметила, что вашей демократии угрожают. Не бездействуйте. Решите, какую часть истории вы выбираете», — сказала Эль Нокс.

После этого в салон самолета зашли полицейские и вывели девушку. Как пояснили правоохранители, пассажирка не имела права выступать с политическими заявлениями на борту американской авиалинии. Однако задержана ответила, что она делала заявление, защищая права человека. После продолжительной дискуссии порноактрисе разрешили сесть на самолет в Сидней.

Напомним, накануне генеральная прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству теперь уже бывшим полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда.