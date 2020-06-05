Как стресс и проблемы в семье едва не погубили Анджелину Джоли

Москва, 5 июня. Американская актриса Анджелина Джоли, которую на протяжении долгого времени считали самой желанной женщиной в мире, отметила свое 45-летие. В последние годы главной темой для зарубежных таблоидов стали не роли актрисы, а скандалы в ее семейной жизни.

Неурядицы начались с громкого развода Джоли и Брэда Питта. Пара объявила о помолвке в 2012 году, поженилась в 2014 во Франции. Позже в голливудской семье начались проблемы. Актриса, обеспокоенная наследственной предрасположенностью к раку, удалила молочные железы и яичники.

Вскоре еще одной горячей темой для обсуждения журналистов стало воспитание Анджелиной Джоли своих детей. Актриса давала им полную свободу, перевела на индивидуальное обучение и часто возила в страны Третьего мира, что могло быть опасно для незрелой детской психики. Уже в 2015 году американские СМИ заговорили о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли. Супруг называл свою жену «тираном и истеричкой». Позже появились слухи о болезни Анджелины Джоли, вызванные чрезмерной худобой актрисы.

«В моей жизни в последние пару лет были времена, когда я не чувствовала себя свободной, в безопасности. Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя», — признавалась голливудская актриса.

На сегодняшний день экс-супругам удалось благополучно развестись, Джоли прошла продолжительное лечение, оставила себе наследников, дав право бывшему мужу видеться с детьми.

Напомним, ранее обладательница «Оскара» Анджелина Джоли назвала самоизоляцию и домашнее обучение «вызовом» для родителей. В интервью она рассказала, что проводит время на изоляции со своими шестью детьми: Мэддоксом, которому сейчас 18 лет, 16-летним Паксом, Захарой (15 лет), Шайло (13 лет) и близнецами Нокс и Вивьен, которым по 11 лет.