The Jerusalem Post заявила, что Россия воспользовалась «развалом» США

Иерусалим, 5 июня. Россия, Китай, Иран и Турция воспользовались ситуацией, которая в последнюю неделю складывается в Соединенных Штатах Америки для достижения своих выгод. Такое мнение высказали журналисты израильской газеты The Jerusalem Post.

Автор статьи отмечает, что Штаты после распада СССР стали одной из самых могущественных стран в мире. Тем не менее, ряд государств ждали момента, когда мир снова станет многополярным, пишут израильские журналисты.

«Цель Турции, Ирана, Китая и России во время нынешнего кризиса в США заключается в том, чтобы использовать его для достижения своих целей. Китай столкнулся с Индией в пограничном споре. Иран отправляет танкеры в Венесуэлу. Россия направила военные самолеты в Сирию», — пишет зарубежное издание.

Также отмечается, что союзники США обеспокоены сложившимся хаосом. По их мнению, он может привести к снижению способности США сосредоточивать свои силы и средства за рубежом.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что США вступили в период «сумятицы» и «начинают сыпаться». Об этом политик написал в своем Twitter, напомнив о последних ключевых событиях во внешней и внутренней политике Вашингтона.