Мужчина с ножом убил трех человек в китайском супермаркете

Пекин, 5 июня. 35-летний мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета в китайской провинции Фуцзянь. В результате ЧП три человека погибли, семь пострадали. Об этом в пятницу сообщили правоохранительные органы Китая.

Инцидент произошел в четверг в 21.40 по местному времени (16.40 по Москве) в уезде Сянью. Полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался мужчина по фамилии Чжан. Известно, что в момент нападения он нанес своим жертвам многочисленные колотые ранения. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, сообщает ТАСС.

Мотивы нападения, а также подробности произошедшего неизвестны.