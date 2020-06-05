Депутат Рады назвал МВФ «откровенными врагами»

Киев, 5 июня. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал МВФ «откровенными врагами», а предлагаемые ими условия по кредитованию «вопросом капитуляции».

В эфире телеканала «112» Рабиновчи напомнил, что в тяжелейшее для экономики время во главе Украины стоят «люди, не умеющие управлять».

«Поэтому МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс — где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы?» — задался вопросом парламентарий.

При этом он удивился, почему власти не видят, что разговаривают «с откровенными врагами».

«Когда международная финансовая организация предлагает пенсионерам еще поднять пенсионный возраст — вы с врагами разговариваете. Когда МВФ говорит — возьмите, уничтожьте собственную медицину — вы разговариваете с врагами», — заявил он, добавив, что предложения МВФ — это «вопрос капитуляции».

Международный валютный фонд и Украина сумели выработать предварительное соглашение о кредите стенд-бай размером пять миллиардов долларов сроком на полтора года.

Ранее в четверг руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине МВФ для получения новых займов, являются крайне сложными и неприемлемы по многим параметрам.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя Федеральному агентству новостей заявление Арахамии, напомнил, что текст меморандума готовился втайне, и после его подписания и публикации, текст «шокировал буквально всех», поскольку в документе были вещи, противоречащие тому, что еще недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, глава государства заявлял, что закрытие больниц в стране недопустимо, однако это требование содержится в подписанном документе.

Примерно так же международный кредитор прошелся и по образовательным учреждениям, продолжил политолог. Меморандум провозглашает проведение их «оптимизации» (то есть сокращения количества), в то время как президент страны буквально на днях в одном из регионов заявлял, что собирается открыть по пять новых школ в каждом его районе.

Политолог предположил, что Украина решила пойти по уже проторенной дороге: пообещать Западу, что она согласна на его условия, дождаться денег и отказаться выполнять взятые на себя обязательства.