Билл Гейтс ответил на теории о массовом «чипировании»

Вашингтон, 5 июня. Теории заговора о массовом «чипировании» под видом вакцинации от коронавирусной инфекции «дикие и глупые». Об этом заявил американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции в социальных сетях и СМИ начала появляться информация о том, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс якобы пытается заключить человечество в «цифровое рабство» путем «чипирования» с помощью прививок от коронавируса. В это пятницу на встрече с журналистами предприниматель прокомментировал данные слухи.

«Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико», — сказал Билл Гейтс.

Напомним, в начале мая старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров во время онлайн-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот» заявил, что информация о якобы «чипировании» населения путем вакцинации от коронавируса является чушью. Он отметил, что любая вакцина содержит в себе частицу возбудителя заболевания, на которую вырабатывается в организме иммунный ответ родными клетками.