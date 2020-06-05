Миро обрушилась с критикой на рассуждающую о расизме в США Бородину

Москва, 5 июня. Блогер Лена Миро заявила, что ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина не имеет никакого права рассуждать о расизме в США, поскольку пребывает «в абсолютном неведении относительно своей тупости».

«Терпеть не могу самоуверенных идиотов, пребывающих в абсолютном неведении относительно своей тупости», — отметила Миро, говоря о «безапелляционных» высказываниях Бородиной относительно происходящих в последние дни событий в США.

Блогера возмутила фраза телеведущей, которую та написала на своей странице в Instagram: «Назвать Америку страной, где процветает расизм у меня язык не повернется!».

«Бородина не имеет ни малейшего морального права делать заявления о том, как хорошо живется в США афроамериканцам. Она — белая женщина, живущая в России. Она не знает — не может знать! — каково это — быть чернокожим в Америке. Не уподобляйтесь Бородиной: быть расистом стыдно и недостойно звания человека», — подчеркнула Миро.

По мнению блогера, «пуленепробиваемая уверенность» Бородиной об отсутствии расизма в США основывается лишь на том, что та, «белая баба из России», «провела недельку в Америке и видела по телевизору чернокожего президента Обаму».

Напомним, в Миннесоте, а следом в некоторых других штатах начались массовые протесты, которые переросли в погромы, передавал RT. Возмущение граждан вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр в одном из магазинов Миннеаполиса.

Полицейский Дерек Шовин зажал коленом шею Флойда и не реагировал на его крики о том, что он задыхается. В результате подозреваемый потерял сознание и умер в реанимации. Шовину и трем его теперь уже бывшим коллегам предъявлены обвинения в убийстве.