Миро жестко раскритиковала Светлану Бондарчук

Москва, 5 июня. Скандальный светский блогер Лена Миро в своем Live Journal раскритиковала российскую модель и телеведущую Светлану Бондарчук. По мнению Миро, у Бондарчук были все возможности сделать себе имя на фундаменте своей деятельности, а не на «хлипкой основе» брака с известным режиссером.

Основанием для возмущения Миро послужили слова подруги Бондарчук, журналистки Ксении Собчак. Ранее она заявила, что дочь Светланы и Федора Бондарчук Варя, которая ранее проходила лечение за рубежом из-за особенностей в развитии, теперь живет в Барвихе с семьей.

«Варя сначала прожила много лет заграницей, а теперь вернулась в Барвиху жить «с любимой семьей». Бондарчук не жила с девочкой ни заграницей, не живет с ней и сейчас. Светка проживает со своим альфонсом на Патриках. Хлеб с маслом и вино им покупает Федя», — прокомментировала Лена Миро.

Она также поделилась мнением, что Светлана Бондарчук пропустила все представленные ей возможности и «спустила жизнь в унитаз».

«Вот почему эта линялая и дурная тетка так близка некоторым из вас — точно таким же несостоявшимся вертихвосткам», — заявила Миро.

Напомним, ранее Светлана Бондарчук опубликовала снимок дочери Варвары, которой 5 мая исполнился 21 год. Бывшая супруга Бондарчука трогательно поздравила свою дочь с днем рождения, назвав ее «лучшей девочкой в мире».