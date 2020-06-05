Врач рассказал, какую опасность скрывают отекшие веки

Москва, 5 июня. Отеки век могут свидетельствовать о «грозных» заболеваниях, сообщил хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

В эфире телеканала «Россия-1» Дементьев отметил, что отеки могут возникать у здоровых людей как следствие неправильных диет, голодания или во время стресса, недосыпа или при переизбытке соли.

«В некоторых ситуациях отеки век могут быть симптомами уже более грозных и неприятных заболеваний. То есть если человек постоянно наблюдает отеки верхних и нижних век, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Как правило, это отеки нижних век… У человека могут быть заболевания почек. Это характерный отек с желтоватым оттенком, который не проходит на следующий день или через день», — сообщил врач.

Кроме того, отеки век могут говорить о проблемах с эндокринной системой, нарушениях щитовидной железы, заболеваниях слезовыводящих путей, рассказал офтальмолог.

При отсутствии перечисленных заболеваний врач советует перейти на правильное питание, побольше отдыхать и спать не менее восьми часов в сутки.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, какими препаратами опасно снимать боль при самолечении. По его словам, «старый добрый анальгин» плохо действует на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Подобные лекарства, по его словам, влияют на повышение давления, а также могут вызвать раздражение желудка. Кроме того, данные препараты несут опасность для сердца, особенно если речь идет о людях старше 60 лет.

Мясников добавил, что для обезболивания дома лучше подойдет парацетамол.