Лоза предложил помочь всем звездам шоу-бизнеса, пострадавшим от пандемии

Москва, 5 июня. Музыкант Юрий Лоза выступил с заявлением, в котором отметил, что материальную поддержку от государства должны получать в том числе и знаменитости, так как у разных артистов – разный уровень дохода. По мнению исполнителя, некоторые звезды могли пострадать от пандемии коронавируса.

«Звезды шоу-бизнеса — все разные, все люди, среди них есть состоятельные, есть несостоятельные. Есть необходимость помочь всем, абсолютно всем, кто пострадал, у кого прикрыли бизнес», — сказал Лоза.

Музыкант призвал оказать помощь всем людям, которые пострадали от последствий карантинных мер. По мнению Лозы, важно «обеспечить людей хотя бы прожиточным минимумом».

В мае Лоза заявил, что в отличие от рядовых граждан у артистов должны остаться накопления, которые позволят им не бедствовать. Так музыкант прокомментировал слова российского продюсера Иосифа Пригожина, который пожаловался на бедственное положение артистов в период пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Пригожин заявил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 6,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 391 тысячи человек.