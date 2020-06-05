Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

Москва, 5 июня. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал учебу своей дочери в США. По его словам, он не видит ничего плохого в получении ею «конкурентного образования».

«Мне говорят: «Слушай, у тебя дочка учится в Америке». И слава Богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно», — заявил хоккеист в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Фетисов добавил, что его дочь – взрослый человек, который способен самостоятельно принимать решения, а патриот, по его мнению, это не человек, живущий в конкретной стране, а тот, кто думает, как сделать ее лучше.

Напомним, что Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, завоевавшим золотые медали на Играх 1984 и 1988 годов. Он играл в составе московского ЦСКА, а также команды НХЛ «Нью-Джерси Девилс» и «Детройт Ред Вингс».

С 1989-го по 2002 год Фетисов находился в Соединенных Штатах, потом он вернулся в Россию. Его 28-летняя дочь Анастасия родилась в Нью-Йорке, она имеет гражданство как России, так и США.

Напомним, два года назад Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», в рамках которого российским студентам, получающим образование за пределами РФ, предложат доучиваться в МГИМО. Цель проекта – не допустить, чтобы россияне пострадали от провокационных действий в странах, которые проявляют недружественное отношение к России.