Вашингтон, 5 июня. Грубый промах администрации экс-президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

«Что касается России в регионе, то я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение, <…> а Россия перевернула ход войны. <…> Я думаю, что, честно говоря, это был грубый промах», — заявил американский дипломат во время видеосеминара в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

По его словам, передает ТАСС, промах администрации Обамы дал возможность России создать базу в регионе и «придал ей смелости, чтобы предпринимать дальнейшие шаги в регионе».

При этом Шенке добавил, что «45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока».

Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ). За время операции ВКС РФ совершили десятки тысяч боевых вылетов. При поддержке российских военных сирийской армии удалось восстановить контроль над большей частью территории страны; тысячи мирных жителей смогли вернуться в свои дома.

В декабре 2017 года президент РФ заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести часть войск. Сегодня в Сирии действуют база ВКС РФ Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

Стоит отметить, что международная коалиция, возглавляемая США, действует в Сирии фактически незаконно. При этом американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Штаты выведут свои воска из Сирии, однако этого до сих пор не произошло.

Более того, в начале января 2020 года американские военные нанесли ракетный удар в районе Багдада в Ираке, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани стало причиной серьезного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

После убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США из республики. Однако в Пентагоне заявили, что США сохранят свое присутствие в Ираке. Многие эксперты отмечают, что убийство генерала Сулеймани, активизировало сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке. Большая часть стран Ближнего Востока требует вывода американских войск из региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.