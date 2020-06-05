Московские студенты придумали хитрую схему мошенничества в бутиках

Москва, 5 июня. Московские студенты придумали хитрую схему мошенничества: при помощи чужих чеков они обманули бутики на 300 тыс. рублей.

Как сообщает «МК», молодые люди из Мытищ были задержаны в одном из торговых центров с поличным.

В бутик зашел молодой человек и попросил вернуть ему 2999 рублей за брюки, которые ему якобы не подошли. Чек был настоящим, продавец возместила сумму. Неладное заподозрил охранник. Он заметил, что «покупатель» с пакетом ждал кого-то, а после зашел в зону, где не было видеокамер. За ним туда же зашли парень с девушкой, у которых с собой были такие же брюки. После этого «покупатель» пошел на кассу. Охранник догадался, что молодой человек вернул брюки, которые только что взял в магазине.

Вскоре полиция задержала мошенников. У одного из них были 15 чеков и самодельное устройство, которым он снимал магнитные клипсы с вещей.

Все трое задержанных — работающие студенты. Никто из них ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Мошенники во всем признались.

Самой дорогой из «возвращенных» покупок стало пальто, которое стоило почти 21 тыс. рублей. В общей сложности ущерб магазинов составил почти 300 тыс. рублей. Участники аферы получили условные сроки, а организатор — год и 5 месяцев колонии.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, что на фоне распространения коронавирусной инфекции активизировались различного рода мошенники. Одни из них пытаются завладеть деньгами, играя на страхе потребителей. Другие используют аспекты возникшей ситуации. По словам специалистов, злоумышленники чаще всего предлагают купить у них «особые» фильтры, очистители воздуха или лекарства. Нередко мошенники якобы предоставляют услуги по «оплате» выписанного штраф или оформлению пропуска.