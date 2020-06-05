Испытания нового препарата против COVID-19 начались в Тверской области

Тверь, 5 июня. В Тверской областной клинической больнице начались испытания российского препарата для лечения коронавирусной инфекции. Как рассказал губернатор области Игорь Руденя, все необходимые согласия пациентов уже получены.

«Минздрав России подтвердил возможность использования препарата, единственного на сегодня, который способен бороться с коронавирусной инфекцией. Первым лечебным учреждением в Тверской области – одним из немногих в стране, стала областная клиническая больница. Мы получили препарат, и сегодня проводятся клинические испытания», — сказал глава региона во время прямого эфира телеканала «Россия-24».

Руденя отметил, что 11 июня новый препарат поступит для испытаний и в другие медицинские учреждения Тверской области. Всего этот препарат испытывают тридцать клиник в девяти регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщала, что противомалярийный препарат «Мефлохин» может полностью подавить коронавирус через 48 часов с момента инфицирования.

По ее словам, этот препарат показал такую способность по итогам доклинических исследований. На пресс-конференции в онлайн-формате в пятницу Вероника Скворцова рассказала, что сейчас проводятся клиническое исследование «Мефлохина» в сравнении с другими противовирусными препаратами.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 6,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 391 тысячи человек.